وزارة العمل تنظم ندوة توعوية لفتيات مطروح حول الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة مطروح ندوة للتوعية حول الصحة الإنجابية للمرأة ووسائل تنظيم الأسرة، بمقر مركز التدريب المهني.

حضر الندوة عدد من المتدربات داخل المركز على المهن التى يجرى التدريب عليها خلال الفترة الحالية، ضمن برامج التدريب المهني التى توفرها المديرية بالمجان للشباب من الجنسين لتأهيلهم لدخول سوق العمل.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف بحقوق المرأة وضرورة تمكينها اقتصادياً ورعايتها وحمايتها داخل المجتمع ومواقع الإنتاج المختلفة، وتسهيل مشاركتها فى عمليات التنمية، وكذلك التوعيه بحقوقها التى كفلتها لها القوانين والمبادرات الرئاسية التى أطلقت للاهتمام بصحتها كعنصر أساسى فى المجتمع.

وأوضح عاطف درويش مدير مديرية العمل بمطروح فى تقريرٍ للوزارة ان الندوه تناولت مجموعة من الموضوعات والتى ناقشت صحة المرأة وتنظيم الاسرة، وما هي وسائل تنظيم الأسرة وأهميه الرضاعه الطبيعية للمرأة والطفل والتربية الايجابية للأبناء، وتوفير المشورة اللازمة للرجال لتنظيم الأسرة أسوة بالنساء، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، تحقيقاً لرؤيه مصر واستراتيجيتها 2030.

كما شارك في فعاليات الندوة وليد جمعة مدير مركز التدريب المهنى والدكتورة إسراء صلاح مدير تنظيم الأسرة، ودعاء محمد فتحى مشرفة نوادى المرأة.