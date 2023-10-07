وزارة العمل الأمريكية: قطاع التوظيف يسجل نموًا بأعلى من المتوقع في سبتمبر

سجل قطاع التوظيف الأمريكي نموا ملحوظا في سبتمبر الماضي، بما يشير إلى أن سوق العمل ستظل قوية بما يكفي لدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لرفع سعر الفائدة مجددا هذا العام، رغم أن نمو الأجور يتجه للاعتدال، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

وقالت وزارة العمل في تقريرها عن الوظائف الصادر يوم الجمعة والذي يحظى باهتمام كبير، إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 336 ألف وظيفة الشهر الماضي، كما تم تعديل بيانات أغسطس بالزيادة لتظهر إضافة 227 ألف وظيفة بدلا من 187 ألفا سابقا.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تزيد الوظائف بمقدار 170 ألفا. وتراوحت التقديرات بين 90 ألفا و256 ألفا.

وجاءت الزيادة بمقدار أكثر من المتوقع، رغم ميل بيانات الوظائف المبدئية لشهر سبتمبر عادة للمستوى الأقل بسبب مسائل تتعلق بالتعديل، وفقا للعوامل الموسمية المرتبطة بعودة العاملين في قطاع التعليم لوظائفهم بعد عطلة الصيف.

وقوة سوق العمل الحالية بعد مرور 18 شهرا على بدء المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، تشير إلى أن السياسة النقدية قد تظل مشددة لبعض من الوقت.

وظل معدل البطالة دون تغيير عند أعلى مستوى في 18 شهرا وهو 3.8%.

ولا يعتقد أغلب خبراء الاقتصاد أن المركزي الأمريكي سيرفع سعر الفائدة مجددا هذا العام.