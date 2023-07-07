وزارة العمل الأمريكية: صعود طفيف في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية

سجل عدد الأمريكيين الذين تقدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة صعودا طفيفا الأسبوع الماضي، ما يسلط الضوء على قوة سوق العمل رغم تزايد مخاطر الركود.

وقالت وزارة العمل إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 12 ألفا إلى 248 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في الأول من يوليو.

وتم تعديل بيانات الأسبوع السابق بالخفض ثلاثة آلاف طلب عما ورد سابقا.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 245 ألفا في أحدث أسبوع.