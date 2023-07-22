وزارة العمل: افتتاح العام التدريبى الجديد.. وتفقد مركز تدريب شركة ضفائر السيارات ببورسعيد

افتتحت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد البرنامج التدريب على تشغيل الجلود الصناعية لعدد 15 متدربا، ضمن متابعة تنفيذ بروتوكول بين وزارة العمل ومؤسسة المستقلين الدولية والذى يهدف إلى تبادل خبرات وتعاون مع “مؤسسة المستقلين الدولية” لتدريب الشباب على الحرف والمهن المختلفة.

جاء ذلك فى إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين لتوفير مزيد من فرص العمل والتدريب للشباب من الجنسين فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالإهتمام بالشباب وتطوير قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

وأوضح عبدلله ونيس مدير مديرية العمل ببورسعيد أن برنامج تشغيل جلود صناعية يكون لـ15 متدربا ضمن متابعة تنفيذ البروتوكول المبرم بين وزارة العمل ومؤسسة المستقلين الدولية والذى يهدف إلى تبادل خبرات وتعاون مع “مؤسسة المستقلين الدولية” لتدريب الشباب على الحرف والمهن المختلفة، حيث يعد برنامج تشغيل الجلود الصناعية هو الأول من نوعه ببورسعيد .

وتفقد مدير المديرية مركز تدريب شركة ضفائر السيارات بديوان عام المديرية لمتابعة الدورة التدريبية المنفذة حاليا بالمركز لنحو 12متدربا.

كما حرص على التواصل مع كل المتدربين والاستماع إليهم لمعرفة احتياجاتهم لتقديم المساعدة اللازمة إليهم وتذليل أى صعوبات قد تواجههم ،وذلك بحضور الكيميائى منار العوضى مدير مركز التدريب بالمديرية ، وحنان محمود باحث بالمركز ، وهانى عيسى موجه فنى .