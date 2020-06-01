وزارة العدل : يجوز عمل التوكيلات بأي مكتب شهر عقاري بخلاف نطاق محل الإقامة

موضحا أن الموظف الذي يمتنع عن تقديم الخدمة يجب أن تقدم فيه شكوى، وستوقع عليه عقوبة شديدة

أكد أشرف رزق، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، أن جميع خدمات الشهر العقاري متاحة لكل المواطنين بجميع الفروع وليس الفرع التابع لمحل السكن فقط، موضحا أن الموظف الذي يمتنع عن تقديم الخدمة يجب أن تقدم فيه شكوى، وستوقع عليه عقوبة شديدة.

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، أن الوزارة تعمل مع وزارة الاتصالات لإتاحة خدمات التوثيق إلكترونيا من خلال طلب الخدمة ودفعها على أن يستلم المستند المطلوب عبر فرع يحدده المواطن، لمنع التكدس وانتشار العدوى، موضحا أنهم ينتظرون انتهاء تحميل البرامج المطلوبة من الاتصالات لبدء تلك الخدمة.

قال مساعد وزير العدل إن المصلحة أجرت اليوم أكثر من 30 ألف معاملة بين توكيلات وتوثيقات للمواطنين في اليوم الأول لعودة العمل بالمكاتب بالغلق بسبب انتشار فيروس كورونا.