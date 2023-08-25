وزارة العدل توفر خدمات الشهر العقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة

قامت وزارة العدل بتخصيص سيارة توثيق متنقلة أمام مبنى الوزارة بالحى الحكومى بالعاصمة الادارية الجديدة لتقديم الخدمات للموظفين والمواطنين 3 أيام أسبوعياً وهى أيام (الأحد – الثلاثاء – الخميس).

يأتى ذلك فى إطار الحرص من وزارة العدل على توفير الخدمات التى يحتاجها الموظفون والمواطنون بالعاصمة الإدارية الجديدة ومنها خدمات الشهر العقارى.

مقر دائم

وفى نفس السياق، فقد قامت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بتخصيص مقر دائم دون مقابل للشهر العقارى بمنطقة الخدمات بالحى الحكومى يتكون من طابق أرضى وأول بمساحة 250 مترا مسطحا تقريباً، و مع قيام الشركة بتحمل تكاليف تشطيب المقر التي تتم حالياً وذلك تيسيراً على المتواجدين بالعاصمة الإدارية الجديدة.