وزارة العدل توضح حقيقة استئناف العمل في جميع المحاكم 

رصد مجلس الوزراء ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن استئناف العمل في جميع المحاكم على مستوى الجمهورية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات أنه تم التواصل مع وزارة العدل، ونفت تلك الأنباء.. وأكدت أنها لم يصدر عنها أي قرار في هذا الشأن.

استمرار تعليق الجلسات في المحاكم اعتبارا من السبت 28 مارس وطوال مدة سريان قرار رئيس الوزراء

وأكدت الوزارة على استمرار تعليق الجلسات في المحاكم في مختلف المحافظات وذلك اعتباراً من السبت 28 مارس وطوال مدة سريان قرار رئيس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

ونوهت وزارة العدل لاقتصار قوة العمل الإداري في المحاكم على العدد المناسب من موظفي مقر المحكمة ومأمورياتها، وأن ذلك ضمن إجراءات الدولة الاحترازية للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد .

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن وزارة العدل اتخذت قراراً باستمرار المحاكم الابتدائية في تأجيل نظر كافة ‏الدعاوى المنظورة أمامها خلال تلك الفترة.

وأن ذلك مع استمرار ‏العمل الإداري في المحاكم خلال هذه الفترة على أضيق نطاق وبحضور العدد اللازم فقط لتسيير العمل.

واشترطت أن يكون حضور العاملين وانصرافهم على فترتين، منعاً للتزاحم على وسائل النقل والمواصلات، على أن تكون فترتي الحضور من الساعة 8:30، و9:30 صباحًا، وموعد الانصراف في الساعة 2و 3 مساءً.

وأوضحت وزارة العدل أن القرار تضمن عدم حضور الموظفين القاطنين خارج نطاق ‏المحافظة الكائن بها المحكمة طوال تلك الفترة.

وفي النهاية ومن خلال تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة العدل جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.

وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

ويصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات كل جمعة بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ويصدره أيضا استمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل سواء على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة وجهوده في متابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.

ورصد شائعة استئناف العمل في جميع المحاكم على مستوى الجمهورية ضمن الشائعات والموضوعات التي رصدها المركز الإعلامي خلال الفترة (من 3 حتى 10 إبريل 2020).