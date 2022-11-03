وزارة العدل تطلق 20 سيارة توثيق متنقلة بالمحافظات

أطلق المستشار عمر مروان وزير العدل اليوم إشارة بدء تشغيل عدد (20) سيارة توثيق متنقلة في بعض محافظات الجمهورية، والمجهزة بكافة المعدات والأجهزة الحديثة، والتي تعمل على تقديم الخدمة لطالبيها بصورة حضارية، تدعيمًا لفروع التوثيق المزدحمة وتيسيرًا على المواطنين وللحد من الزحام .

يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارات العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تدبير وتشغيل سيارات التوثيق المتنقلة، وحرصًا من وزارة العدل على الارتقاء بخدمات التوثيق المقدمة من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وتقريبًا لفروع التوثيق لطالبي الخدمة على مستوى الجمهورية .

كما يأتي الدفع بسيارات التوثيق المتنقلة الجديدة تعزيزا للسيارات التي تم الدفع بها من قبل ليصبح إجمالي عدد السيارات 41 سيارة توثيق متنقلة.

وأكد وزير العدل أن الوزارة وزعت هذه الفروع المتنقلة لنشر الخدمة في كافة المحافظات على النحو الآتي: 7 سيارات لمحافظة القاهرة، و٤ سيارات لمحافظة الجيزة، و٤سيارات لمحافظة الإسكندرية، وسيارتان لمحافظة الشرقية إحداها لمدينة العاشر من رمضان، وسيارتان لمحافظة مطروح إحداها لمدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي.

فضلاً عن 22 سيارة تم توزيعها من قبل على باقي المحافظات وبذلك تمت تغطية كافة محافظات الجمهورية بسيارات التوثيق المنتقلة، لتنفيذ الانتقالات ودعم مكاتب التوثيق .

تجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل وجهت بتشغيل السيارات المتنقلة في الفترة المسائية كمرحلة أولى في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والدقهلية من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً يوميًا، وذلك اعتبارا من يوم 1/11/2022 بنظام الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية أو تطبيق أرغب في عمل توكيل، وتم الترغيب بين الموظفين لفتح الفترة المسائية في كافة فروع التوثيق على مستوى الجمهورية، وسيتم الإعلان عن هذه الفروع تباعاً فور استكمال الإجراءات .

كتبت – نجوى عبد العزيز