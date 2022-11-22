وزارة الطيران تشارك في البرنامج التدريبي للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية

شاركت وزارة الطيران المدنى فى البرنامج التدريبي بعنوان ” التهيئة للتحول الرقمى” ضمن الدورات التدريبية الخاصة بالعاملين بالجهاز الإداري بالدولة والمنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يستهدف تدريب القيادات والعاملين وذلك في إطار البرتوكول المبرم بين ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والادارة العامة لتنفيذ البرامج التدريبية للقطاع الحكومى بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة.

ويهدف البرنامج لبناء القدرات الرقمية للقيادات والعاملين بالجهاز الإداري لمواكبة التحول الرقمي ومتطلباته وإتاحة المهارات الأساسية لشغل الوظائف والتعامل مع النظم المميكنة.

جاء تنظيم البرنامج استكمالًا للدورات التدريبية التى تم عقدها وفقًا لخطة الدولة المصرية المتفق عليها بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لبناء القدرات وبما يسهم في تنفيذ خطة التطوير المؤسسي والتحول الرقمي وتحقيق الرؤية الاستراتيجية لمصر 2030 .

وتضمنت فاعليات البرنامج التنموي تعريف العاملين ببرنامج التهيئة للتحول الرقمى الذي يستهدف تدريب وتأهيل العاملين والقيادات على كيفية التعامل مع التغيرات وكيفية اتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق المنفعة العامة ومواجهة تحديات التعامل مع التحول الرقمي كونه أهم البرامج التدريبية التى تمكن العاملين بالجهاز الإداري من التكيف مع المتغيرات والتطبيقات التكنولوجية الحديثة لمواكبة بيئة العمل الرقمية فى ضوء أهداف التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة المصرية نحو التحول الرقمى وتعظيم الاستفادة من العنصر البشرى فى مختلف القطاعات وتدريبهم وتنمية مهاراتهم على إستخدام الأدوات والوسائل التكنولوجيه المتاحة.

كما أتاح التدريب الفرصة للعاملين على التطبيق العملي والتعرف على أهم المشكلات العملية بهدف الوصول إلي أفضل الطرق المتاحة للتطوير طبقًا لاستراتيجية مصر الرقمية.