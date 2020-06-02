وزارة الطيران تخصص مستشفى للعاملين بالقطاع لعلاج مصابي كورونا

بعد توقيع بروتوكول بين مستشفى مصر للطيران وأحد المستشفيات الخاصة

وقع مستشفي مصر للطيران بروتوكول اعلون مع أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة ألماظة بمصر الجديدة، لتخصيص مبنى المستشفى بالكامل لتقديم الخدمة الطبية للعاملين بحقل الطيران المدني لتلقي العلاج أو العزل في حال تعرض أحدهم للإصابة بفيروس كورونا.

واستخدام المستشفى بكامل إمكانياته وأجهزته ومعداته الطبية لعلاج العاملين وذلك تحت إدارة وإشراف شركة مصر للطيران للخدمات الطبية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني، على الاهتمام بكافة الجوانب الصحية لجميع العاملين بشركاتها وهيئاتها التابعة والالتزام بالمسئولية الاجتماعية تجاه ابنائها.

وبناءً على توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية والتدابير الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بقطاع الطيران خاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الطيار محمد منار وزير الطيران المدني ، إن هذا البروتوكول يأتى تقديراً لأهمية العنصر البشرى داخل قطاع الطيران المدنى حيث إنه القوة الحقيقية للقطاع والدافع الرئيسى لعجلة التنمية.

وأكد الوزير أن الوزارة تضع على قمة أولوياتها صحة وسلامة جميع العاملين خلال هذه المرحلة وتقديم أعلى درجات الرعاية الطبية لهم حيث أن جميع العاملين يقومون بأداء متميز ومشرف لخدمة بلادهم فى هذه الفترة الحاسمة التي نمر بها في مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف، سنواصل جهودنا حتى نعبر هذه الأزمة ونحن أكثر قوة وإصراراً لاستعادة الطيران المدنى المصرى عافيته خلال وقت قريب .