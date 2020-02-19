وزارة الطيران المدني تنظم يوما ترفيهيا لأطفال مستشفي 57357

كما تم تقديم بعض العروض الجوية لنماذج من الطائرات اللاسلكية، فضلاً عن عرض للباروموتر الطائر مما أدخل روح البهجة والمرح والسعادة فى نفوس الأطفال

أقامت وزارة الطيران المدني، ممثلة فى الإدارة العامة للثقافة الجوية، يوماً ترفيهياً للثقافة الجوية لأطفال مستشفى 57357 لتعريفهم بأنشطة ومجالات الثقافة الجوية، وتم تنظيم ورش عمل للأطفال لتصنيع نماذج للطائرات وتعريفهم بأساسيات الطيران المدنى.

كما تم تقديم بعض العروض الجوية لنماذج من الطائرات اللاسلكية، فضلاً عن عرض للباروموتر الطائر مما أدخل روح البهجة والمرح والسعادة فى نفوس الأطفال.

يأتي ذلك في إطار المسئولية المجتمعية التى توليها الوزارة نحو الاهتمام بالعديد من مؤسسات المجتمع وحرصها الدائم علي نشر ثقافة الطيران المدني، تحت رعاية وزير الطيران المدنى الطيار محمد منار.

وحرصت الإدارة العامة للثقافة الجوية علي التقاط الصور التذكارية مع الأطفال وأسرهم كما تم توزيع عدد من الإصدارات عن أنشطة الثقافة الجوية، بالإضافة إلى تقديم عدد من الهدايا التذكارية للأطفال من نماذج الطائرات والألعاب مما كان له مردود إيجابي عليهم.