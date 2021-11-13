وزارة الطيران المدني تشارك في معرض Dubai Airshow 2021

في دورته الـ17 الذي تنطلق فعالياته غدا الأحد وتستمر حتي 18 نوفمبر الجاري بمدينة دبي

غادر مساء اليوم وفد من وزارة الطيران المدني ومصر للطيران الي دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في فاعليات معرض دبي الدولي للطيران Dubai Airshow 2021 في دورته الـ17 الذي تنطلق فعالياته غدا الأحد وتستمر حتي 18 نوفمبر الجاري بمدينة دبي.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني برئاسة الطيار محمد منار وزير الطيران علي ضرورة التواجد الدائم في المحافل العالمية المهمة في صناعة النقل الجوي بما يليق بمكانة وعراقة جمهورية مصر العربية في هذا المجال التي تمتد ل٩٠ عاما.

وتأتي مشاركة الشركة الوطنية مصرللطيران هذا العام من خلال جناح دعائي يضم عرض العديد من أنشطة الشركة بصفة عامة ومجالات الصيانة والأعمال الفنية والخدمات الأرضية والتدريب بصفة خاصة حيث تمتلك مصرللطيران إمكانيات كبيرة بشرية ولوجيستية تؤهلها للمنافسة في هذه المجالات وفتح أسواق جديدة وزيادة قاعدة عملائها حيث من المقرر أن يتم خلال فاعليات المعرض إبرام العديد من الاتفاقيات والتعاقدات مع عدد من شركاء صناعة النقل الجوي .

ويعتبر معرض دبي للطيران، أهم معرض بالشرق الأوسط والثالث عالمياً، وينعقد كل عامين ويعد منصة أساسية لإطلاق التوجهات الجديدة ومناقشة القضايا التي تساعد في تطوير الطيران إقليمياُ وعالمياً ويشهد المعرض هذا العام مشاركة 1200 عارض من 148 دولة من مختلف أنحاء العالم، وأكثر من 370 شركة ناشئة وجديدة وعرض أكثر من 160 طائرة من أحدث طرازات الطائرات وحضور 40% من صانعي القرار والمهتمين بالصناعة والخبراء في مجال الطيران حول العالم.