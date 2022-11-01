وزارة الطاقة السعودية: «أكوا باور» توقع مذكرة تفاهم لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في مصر

عقد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، في الرياض اليوم، اجتماعا مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في جمهورية مصر العربية الدكتور محمد شاكر.

وناقش الوزيران خلال الاجتماع متابعة سير أعمال الربط الكهربائي بين البلدين، وبحث أوجه التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين، والعمل على إعداد مذكرة تفاهم بين البلدين في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف، وتعزيز التعاون مع الشركات المختصة في البلدين، مشيرين إلى حرص حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية على تطوير العلاقات الأخوية بما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين.

وعقب الاجتماع شهد الوزيران توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة أكوا باور السعودية تتعلق برغبة الأطراف الثلاثة في تنفيذ مشروع إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بقدرة ١٠ جيجاوات في جمهورية مصر العربية، على أن يتم اتاحة الاراضي اللازمة لإجراء القياسات والدراسات الفنية اللازمة للمشروع تمهيدا لمناقشة عقود المشروع النهائية.