وزارة الصناعة توضح البضائع الخاضعة لرسم الصادر (مستند)

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة منشور بخصوص ما تم مراجعته لقرارات وزارة الصناعة والتجارة بشأن فرض رسم صادر على بعض الأصناف وتيسيرا على العاملين بمصلحة الجمارك والمتعاملين معها.

وتضمنت الأصناف الصادر لها قرار رسم صادر نحو 9 كشوف تفصيلية، وقيمة الرسم المقرر وأرقام القرارات الوزارية المنظمة له.

وأكدت وزارة الصناعة والتجارة، أن هذا المنشور لا يلغي أي من المنشورات الصادرة بصورة مستقلة والخاصة بفرض رسم الصادر على أي صنف.

وتضمنت الأصناف الصادر لها قرار فرض رسم صادر الخردة، وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ بواقع 3500 جنيه للطن، والأتربة ومساحيق ورقائق من زنك، بواقع 5000 جنيه للطن.

كما يتم فرض رسم صادر على بعض أنواع الخردة والخامات ونفايات وقصاصات وفضلات اللدائن، ومجروش البلاستيك بواقع 5000 جنيه للطن.

كما انه من بين البضائع التي تخضع لرسم الصادر، قش وقشور الحبوب وان كانت مهمشة فيما عدا قش الأرز بواقع 600 جنيه للطن، وكذا البرسيم والمنتجات العلفية المماثلة بواقع 700 جنيه للطن، وكذا النخالة وبقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب، والمواد النباتية بواقع 900 جنيه للطن.

كما تشمل البضائع الخاضعة لرسم الصادر سيلاج الذرة بواقع 300 جنيه للطن، وكذا بلوكات الرخام الخام أو المشذب تشذيبا أوليا بواقع 400 جنيه للطن.

وتقوم وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بإصدار القرارات المنظمة بفرض رسم صادر على بعض البضائع، وذلك بناءا على دراسات قطاعية تقوم بها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، وذلك بهدف حماية السوق المحلية، وضمان توافر البضائع بأسعار مقبولة، وبما يعمل على التوازن بين ما يتم تصديره للخارج وتوافر تلك البضائع بالأسواق.

وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم 30 لسنة 2023 بما جاء من بيانات من قبل وزارة الصناعة والتجارة.