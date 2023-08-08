وزارة الصحة: نوصي الأطباء بكتابة اسم المادة الفعالة للدواء بدلا من الاسم التجاري

نصح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان المواطنين بالحصول على الدواء المثيل وليس البديل عند عدم توافر الدواء المطلوب في الصيدليات وأماكن صرف العلاج.

وقال عبد الغفار في تصريحات هاتفية على فضائية صدي البلد: الدواء المثيل هو فقط اختلاف في الاسم التجاري، بينما هو نفس المادة الفعالة ونفس التركيز والتركيب، وإن لم أجد الاسم التجاري المعين من الممكن الحصول على الدواء المثيل.

وأوصي المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة والسكان، كافة الاطباء بكتابة اسم المادة الفعالة بدلا من الاسم التجاري، مشيرًا إلي أنه ليس هناك إلزامًا بذلك لأن ليس هناك قانون بذلك ولكنه إلزام أدبيًا وهذا متبع في الكثير من دول العالم.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، إلي أن مرض الغدة له أدوية مثيلة تصنع في مصر وبنفس المادة الفعالة للدواء المستوردة، موضحَا أنه يتم استيراد المادة الفعالة للدواء.