وزارة الصحة عن فيروس جدري القرود: مشابه لـ«كورونا» ولن يتحول لجائحة

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن فيروس جدري القرود مشابه لطبيعة فيروس كورونا ، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضحت أن فيروس جدري القرود قريب جدا من الفيروس المسبب للجدري الذى يصيب الإنسان ولكنه أقل فتكا وأقل قابلية للانتقال.

وأشارت إلى أن فيروس جدري القرود مشابه لطبيعة فيروس كورونا والأخير كان غير معروف تماما عند ظهوره لأول مرة ولا ينتقل عبر الهواء لمسافات طويلة ولكن عن طريق مخالطة المصابين، موضحة أن جدري القرود معروف ويوجد خبراء فى التعامل معه.

وقالت الوزارة :”تم اكتشاف مرض جدرى القرود لأول مرة فى قرود المختبرات عام 1958 ومن هنا جاءت تسمية المرض بجدرى القرد “.

وأوضحت أن الفيروس مستوطن في غرب ووسط إفريقيا ونادرا ما يصل إلى قارات أخرى وعندما يحدث ذلك فإن حالات تفشي المرض تكون قليلة للغاية ويتم قياسها بأرقام فردية.



ولفتت إلى أن جدري القرود لا ينتشر بسهولة ولا ينتقل عبر الهواء لمسافات طويلة ولكن عن طريق مخالطة المصابين بالفيروسات لفترات طويلة وهو ما يرجح عدم تحوله لجائحة، موضحة أن المرض يسبب أعراضا تشمل ارتفاع درجة الحرارة والطفح الجلدي.