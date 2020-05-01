وزارة الصحة تنفي صلتها بفرق تزور المنازل لإجراء تحاليل كورونا

نفت وزارة الصحة والسكان صلتها بما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من قيام فرق بالمرور على المنازل للكشف على المواطنين، وإجراء تحليل لفيروس كورونا بمقابل مادي، مستخدمين اسم وشعار وزارة الصحة.

وتوصي بتحري الدقة فيما يتم نشره، والرجوع إلى المصادر الرسمية لوزارة الصحة والسكان.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان أعلنت، اليوم الجمعة، عن خروج 79 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1460 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1875 حالة، من ضمنهم الـ 1460 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.