وزارة الصحة تشارك في فعاليات الملتقى الأول لشباب العاصمة الإدارية

تشارك وزارة الصحة والسكان، غدًا الإثنين، بفعاليات “الملتقى الأول لشباب العاصمة الإدارية الجديدة”، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة 1500 شاب ممثلين عن الوزارات والمؤسسات والهيئات المختلفة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تشارك بوفد من الشباب ممثل من جميع القطاعات المختلفة، في إطار الحرص على تعزيز فرص الاستفادة من المشاركة في مثل هذه الأحداث التي تجمع الكوادر الشابة، لتبادل الرؤى والخبرات والأفكار البناءة، انطلاقًا من رؤية القيادة السياسية لدور الشباب وأهميتهم في بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن الوزارة تشارك بجناح في المعرض الذي يقام خلال فعاليات الملتقى، ويتم من خلاله عرض الجهود المبذولة للنهوض بالمنظومة الصحية في مصر من مشروعات قومية، بالإضافة إلى عرض مقاطع “فيديو” مصورة رؤية وإنجازات الوزارة في تنفيذ مبادرات رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة تحت شعار “100 مليون صحة”.

وأضاف “عبدالغفار”، أنه سيتم توزيع كتيبات ومنشورات توعوية للمشاركين في الملتقى، للتعريف بالممارسات الصحية والغذائية السليمة، وطرق الوقاية من الأمراض.

شراء أجهزة طبية جديدة لتحديد سلامة الماء والغذاء بقيمة 400 مليون جنيه

يذكر أنَّ الوزارة أعلنت عن شراء أجهزة طبية جديدة لتحديد سلامة الماء والغذاء، بقيمة 400 مليون جنيه، وتوزيعها على جميع المعامل المشتركة التابعة للمعامل المركزية بالوزارة في جميع محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك ضمن أعمال التطوير المستمر التي شهدتها إدارة المعامل المركزية التابعة لقطاع الطب الوقائي بالوزارة خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2022.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، شهدت سحب وتحليل 2 مليون و723 ألف عينة معملية من المواطنين والأغذية، بالإضافة إلى اعتماد ترخيص 479 معملا طبيا خاصا.

وأضاف «عبدالغفار» أن الإدارة المركزية للمعامل، استحدثت عددا من التحاليل الخاصة باكتشاف الأمراض المناعية، إلى جانب تقديم فحوصات الهرمونات ودلالات الأورام، وتحليل الكشف المبكر عن الأمراض المسببة للإعاقة في الأطفال حديثي الولادة، حيث تم سحب واختبار 21 مليونا و949 ألف عينة من حديثي الولادة على مستوى محافظات الجمهورية،.