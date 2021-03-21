وزارة الشباب وهيئة السياحة ومحافظة البحر الأحمر يحتفلون بنهائيات كأس مكادي هايتس لكرة القدم (صور)

أقيمت فعاليات حفل ختام بطولة كأس مكادي هايتس لكرة القدم للرجال والسيدات في الفترة من 18 إلى 20 مارس الجاري بمدينة مكادي هايتس، إحدى مدن شركة أوراسكوم للتنمية بمحافظة البحر الأحمر.

حصر الحفل كل من المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، واللواء إيهاب رشاد، نائباً عن محافظ البحر الأحمر، والدكتور عمرو ممدوح مدير إدارة التعاون الدولي الرياضي التابعة للإدارة العامة للسياحة والأحداث الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وفراج عبد المقصود مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، وذلك بهدف التنشيط والترويج السياحي والرياضي في مصر.



سلّم رئيس الهيئة العامة للتنشيط السياحي، ونائب محافظ البحر الأحمر، وممثلي وزارة الشباب والرياضة، والرئيس التنفيذي لمدينة مكادي هايتس جوائز البطولة للفائزين وسط أجواء احتفالية، بحضور عدد كبير من نجوم الرياضة في مصر ولفيف من رجال الإعلام والصحفيين.

كما شهد الختام مباراة ودية بين الفريق الفائز في البطولة مع فريق يضم عدد من مشاهير الفن ولاعبي كرة القدم منهم عماد متعب ، وعصام الحضري، وكريم فهمي، وهشام ماجد، ونادر حمدي.

وأشاد المهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بالبطولة التي جاءت لتؤكد نجاح مصر في تنظيم الأنشطة المختلفة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك لما تقوم به من تطبيق صارم ومنضبط للإجراءات الإحترازية اللازمة.

وأشار إلى دور الهيئة الفعال في الترويج للسياحة في مصر، وأن مشاركة الهيئة في فعاليات نهائيات بطولة كأس مكادي هايتس لكرة القدم تأتي تزامناً مع احتفال الهيئة بمرور 40 عاماً على تأسيسها كذراع استراتيجي لوزارة السياحة.

وأوضح أن حرص الدولة على تعزيز وتنشيط الحركة السياحية في مصر له دور مهم في تحقيق النمو الاقتصادي.

أشار إلى أن الهيئة تتعاون مع جميع الوزارات والهيئات والقطاع الخاص بهدف دعم وتنشيط السياحة، وذلك من خلال العمل على إبراز المقومات السياحية في كافة المحافظات وفقاً لرؤية مستدامة تهدف إلى نشر الوعي السياحي، مؤكداً دعم الهيئة المستمر للعديد من الأنشطة في مختلف المجالات منها الرياضية، والفنية، والثقافية خاصة في المحافظات السياحية المختلفة.”

وصرح عمرو ممدوح، مدير إدارة التعاون الدولي الرياضي التابعة للإدارة العامة للسياحة والأحداث الرياضية بوزارة الشباب والرياضة بأن أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة دائماً ما يحرص على الاستثمار في المجال الرياضي الذي من شأنه زيادة استثمارات السياحة الرياضية في محافظة البحر الأحمر مثل كأس مكادي هايتس لكرة القدم.

كما أكد أن ذلك يأتي ضمن توجهات الدولة لدعم الرياضة بصفة عامة والسياحة الرياضية بصفة خاصة.

أعرب تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لمدينة مكادي هايتس عن سعادته بالنجاح الكبير للبطولة وما شهدته من حضور جماهيري وإعلامي كبير.

متوجها بالشكر لوزارة الشباب والرياضة، وهيئة تنشيط السياحة، ومحافظة البحر الأحمر على دورهم الكبير في دعم هذه البطولة وتذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة لخروج البطولة بهذا الشكل المثالي.”

وأضاف: “شارك في البطولة أكثر من 400 لاعب ولاعبة تبدأ أعمارهم من سن 18 عاماً، ضمن 30 فريق للرجال و10 فرق للسيدات، حيث بدأت مباريات البطولة بنادي الجزيرة بالقاهرة في الفترة من 27 إلى 28 فبراير الماضي، وبنادي المعادي في الفترة من 12 إلى 13 مارس.”

وأشار دويدار إلى أننا بصدد تنظيم العديد من الفاعليات الفنية والرياضية بمدينة مكادي هايتس خلال فترة الصيف المقبل وذلك بعد النجاح الذي حققته بطولة مكادي هايتس لكرة القدم للرجال والسيدات، نظراً لما تتمتع به المدينة من بنية أساسية ومساحات شاسعة وخدمات متميزة ووسائل ترفيهية قادرة على استيعاب العديد من الفاعليات سواء الفنية أو الرياضية.

وأوضح أن مكادي هايتس تبلغ مساحتها الإجمالية 3.4 مليون متر مربع، وتتمتع برؤية بانورامية بفضل ارتفاع المنسوب الطبيعي لأرضها الذي يصل إلى 78 متر عن سطح البحر، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي بخليج مكادي بالبحر الأحمر الذي يقع على بعد 20 دقيقة فقط من مطار الغردقة الدولي، ما يضفي على المدينة طابعا مميزا يساهم في جعلها مكان مثالي لإقامة جميع أنواع الفعاليات، والتي تهدف إلى تنشيط السياحة في هذه البقعة الساحرة من أرض مصر.”