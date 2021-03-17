وزارة الشباب ومنظمة العمل الدولية تتابعان تنفيذ برنامج أندية البحث عن وظيفة بالجيزة

تتابع وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة لمشروعات الشباب) تنفيذ برنامج أندية البحث عن وظيفة، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، لمدة ١٠ أيام بمحافظة الجيزة.

وخلال متابعتها وبحضور مسئولي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ومسؤولي منظمه العمل الدولية، أكدت نانسي الناقوري مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الشباب بوزارة الشباب والرياضة، أن الهدف من تنفيذ هذا البرنامج هو تدريب الشباب على آليات البحث عن وظيفة مناسبة ولائقة من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة التدريبية مثل كيفية كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الشخصية والتواصل مع الشركات لمعرفة فرص العمل المتاحة والتقديم عليها.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالمتابعة المستمرة لتنفيذ أندية البحث عن وظيفة والتوسع في تنفيذها في محافظات الجمهورية والوصول لكل الشباب الذي يبحث عن وظيفة والعمل على تذليل كافة العقبات أمامهم.

الجدير بالذكر أن أندية البحث عن وظيفة تنفذها الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب برئاسة اللواء إسماعيل الفار، وذلك بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية ودمياط بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في إطار أنشطة مشروع آفاق الممول من قبل المملكة الهولندية.