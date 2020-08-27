وزارة الشباب والرياضة تستأنف تدريبات المشروع القومي للبطل الأوليمبي

استأنفت وزارة الشباب والرياضة تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي والذي يضم ألعاب “التايكوندو، الجودو، رفع الاثقال، المصارعة، كرة اليد، كرة السلة، الاسكواش، ألعاب القوى، السلاح، تنس الطاولة، والذي أطلقته الوزارة يناير الماضي.

وكانت وزارة الشباب قد بدأت اختبارات الانتقاء للمشروع القومي لموهوبي الإسكواش تحت رعاية البنك الأهلي ضمن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في يناير الماضى، لاختيار أفضل 250 لاعبا ولاعبة من المتقدمين للاختبارات بمحافظتي القاهرة وبورسعيد، وتم اختبار المتقدمين واختيارهم من خلال كبار الخبراء في مجال الإسكواش بالتعاون مع الاتحاد المصري للاسكواش.

ويمثل أبناء شهداء القوات المسلحة، والشرطة والأيتام نسبة 20% من عدد المشاركين، وتستضيف المدينة الرياضية ببورسعيد تدريبات اللاعبين في مجمع الإسكواش.

وشهد وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد تدريبات لاعبي الإسكواش ضمن المشروع القومي للموهبة بالمدينة الرياضية ببورسعيد، حيث تشارك المواهب الناشئة مواليد 2012، 2013، 2014 في رياضة الاسكواش؛ لتكوين قاعدة عريضة من ممارسي اللعبة، وإعداد أجيال جديدة مميزة.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالمستوى المتميز للنشء من لاعبي الإسكواش المشاركين في المشروع، والذين تم انتقائهم وفق أسس علمية.

وأشار إلى اهتمام الوزارة بالإسكواش بالتعاون مع الاتحاد المصرى للعبة، وتقديم الدعم الكامل للاعبين، وكشف ورعاية المواهب من أجل الحفاظ على الصدارة المصرية في اللعبة على المستوي العالمي.

ومن جانبه، أوضح محافظ بورسعيد أن المدينة الرياضية بالمحافظة تعد واحدة من الصروح الرياضية المتميزة التي تشهد العديد من البرامج والمشروعات الرياضية والأنشطة الشبابية على مدار العام، مثنياً على التعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ البرامج لأبناء بورسعيد وتطوير البنية الإنشائية الرياضية بالمحافظة. المشاركين بالمشروع القومي للبطل الاوليمبي

كما قام وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد بجولة تفقدية داخل المدينة الرياضية شملت حمام السباحة الأوليمبي، والملاعب المتعددة، وملاعب التنس الأرضي، وملاعب كرة القدم حيث تمت متابعة الأكاديميات الرياضية المقامة بالمدينة عقب استئناف النشاط وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.