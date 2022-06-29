وزارة الشباب والرياضة ترعى الماراثون الثالث لاتحاد التأمين

ترعى كل من وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية الماراثون الثالث الذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين.

وكشف علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصري للتأمين أن تنظيم الماراثون الثالث الذى يأتي هذا العام تحت عنوان “نجرى معا نحو بيئة أفضل وصحة مستدامة” .

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار مواكبة استضافة مصر لقمة المناخ في شرم الشيخ فى شهر نوفمبر المقبل.



وتابع الزهيري خلال المؤتمر الصحفي بوزارة الشباب والرياضة للإعلان عن ترنيبات انطلاق الماراثون بنادى الجزيرة السبت المقبل الموافق 2 يوليو إن الماراثون سوف يشارك به 2000 مشارك حتى الآن.

ولفت إلى أن الاتحاد المصري للتأمين سوق تنظم مؤتمر شرم راندفو خلال الفترة بين الثاني والرابع من شهر أكتوبر المقبل بمشاركة 1000 مشارك .

ولفت أيضا إلى أن مؤتمر شرم راندفو سوف يضم متحدثين عن موضوع التأمين المستدام بمشاركة من السوقين الفرنسية والتونسية للتأمين.



وأوضح أن الاتحاد المصري للتأمين سيتفق مع اتحاد الصناعات المصري لمشاركة قطاع التأمين فى مؤتمر المناخ في شهر نوفمبر المقبل.. مشيرا إلى أن هناك فعاليات أخرى سوف ينظمها الاتحاد المصري للتأمين للتجهيز لمؤتمر المناخ منها فعاليات لها علاقة بالتشجير وأخرى بالسيارات الكهربائية.