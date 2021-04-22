وزارة الشباب تعلن عن تطوير 37 مركز شباب بالمنوفية وسوهاج وأسيوط (صور)

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، عن تطوير ورفع كفاءة 37 مركز شباب بمحافظات المنوفية وأسيوط وسوهاج، بخلاف ما تم من إنشاءات من خلال الطرح الاستثماري بمراكز الشباب من خلال المستثمرين، في إطار الارتقاء بأداء مراكز الشباب وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية.

وأضافت الوزارة أن في محافظة المنوفية 17 مركز شباب هي (الفرعونية، كفر الربيع، سبك الأحد، سبك الضحاك، جزي، الكوم الأخضر، دمليج، صراوة، كمشوش، بهواش، شعشاع، شما، دروه، أبشيش، ساقية أبو شعرة، زاوية رزين، سلكا).

بينما في محافظة سوهاج 10 مراكز شباب هي (عرب بخواج، كوم أشقاو، الجبيرات، الجلاوية، المدمر، الجريدية، أولاد نصير، جهينة، الصوامعة شرق، أولاد اسماعيل).

أما في أسيوط فبها 10 مراكز شباب هي ( الغريب، درنكة، كوم بوها، أولاد محمد، ببلاو، البلايزة الجديدة، البداري، بني عدي الوسطي، فرقاص، الغنايم).

وتم تشكيل عدة لجان طبقا لتوجيهات الوزير لمتابعة الأعمال الإنشائية بمحافظات الجمهورية لمعرفة الموقف النهائي لمراكز الشباب وتوفير ما يلزم من دعم لتقديم أفضل الخدمات.

وذلك في إطار جهود الوزارة نحو تطوير البنية الإنشائية التحتية بمراكز الشباب، وفقا لرؤية القيادة السياسية، والتي تسعي لتحسين الحياة المعيشية فى مختلف المحافظات مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية.