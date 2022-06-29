وزارة الشباب تدرس التأمين على الرياضيين في مصر

كلف أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قيادات الوزارة بالتنسيق مع قيادات الاتحاد المصري للتأمين بهدف دراسة التأمين على الرياضيين في مصر.



وأشار إلى أن الرياضيين في مصر يحتاجون إلى تغطيات تأمينية تستهدف مخاطر الإصابة، لافتا إلى أنه سوف يتم إجراء دراسة اكتوارية لهذا التأمين معتبرا أن هذا حلم الرياضيين في مصر.

وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الماراثون الثالث الذى ينظمه الاتحاد المصري للتأمين، أن حجم الاستثمار الآمن لصندوق دعم الرياضة بلغ 52 مليون جنيه حاليا وهو يستهدف دعم البطل الأوليمبى وانتقاء المواهب والناشئين حتى عام 2032.



ولفت صبحى إلى أن الوزارة تشارك في اللجنة العليا لقمة المناخ المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر المقبل.



وأكد أن الوزارة تشارك كذلك فى مبادرة نشر الثقافة المالية والشمول المالى فى 5000 مركز وأندية شباب على مستوى الجمهورية.