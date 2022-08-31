وزارة الشباب تتفق مع «شنايدر» لتزويد المنشآت الرياضية بأنظمة ذكية توفر 50% من الطاقة

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم ، كلاً من سيباستيان رييز، الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إلكتريك مصر وشمال شرق أفريقيا وفؤاد زايد نائب رئيس شنايدر إلكتريك لقطاع الطاقة الرقمية، مصر وشمال شرق إفريقيا والمشرق العربي لبحث تزويد المنشأت الرياضية والشبابية بتكنولوجيا كهرباء ذكية لتوفير استهلاك الطاقة.

بحث اللقاء سبل التعاون المشترك الفترة المقبلة للبدء في توفير أنظمة الطاقة الكهربائية الذكية بالمنشآت الشبابية والرياضية فى إطار تقديم حلول تساعد على توفير حتى 50% من استهلاك الطاقة فى تلك المنشآت، وعلى مستوى الإستادات الرياضية والصالات المغطاة، والاستفادة من خبرة الشركة فى مجال الحلول المتكاملة، ومراكز البيانات.

رحب وزير الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة “شنايدر إلكتريك” بمجال الطاقة وأنظمة التشغيل، مشيراً أن هذا التعاون سينعكس بالإيجاب على توفير الطاقة المستخدمة فى مراكز الشباب والأندية والمنشآت الرياضية والشبابية، فى ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات الواجبة نحو ترشيد استخدام الطاقة بمختلف المؤسسات بالدولة.

لفت صبحى إلى نهج الوزارة التعاون مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص فى تطوير المنشآت الشبابية والرياضية وفق مجموعة من الضوابط واللوائح، تفعيلاً للإدارة الاقتصادية لتلك المنشآت، وبما يساهم في تحقيق تلك المنشآت لمستهدفات الوزارة من التنمية المستدامة في المستويات الشبابية والرياضية والمجتمعية.

وتم الاتفاق على البدء في تنفيذ أعمال الحلول الذكية المتعلقة بأنظمة الطاقة الكهربائية من خلال التطبيق على فرع نادى النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة، يليها دراسة متكاملة الجوانب نحو تعميم التجربة على مستوى مراكز الشباب والأندية ومختلف المنشآت، والاستادات الرياضية وفى مقدمتها “إستاد القاهرة الدولي” كحلول ذكية لتوفير الطاقة، والتوجه نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية في تشغيل الطاقة بتلك المنشآت، وتجهيزها من خلال “شنايدر إلكتريك”.

حضر اللقاء من جانب وزارة الشباب والرياضة كل من “محمد سعيد مازن رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، الدكتور أشرف البرجمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية”.

وقال فؤاد زايد نائب رئيس شنايدر، إلكتريك لقطاع الطاقة الرقمية، مصر وشمال شرق إفريقيا، أهمية التعاون مع وزارة الشباب ، أن منظومة برمجيات EcoStruxure لإدارة كافة المرافق، وستعمل علي تحسين استخدام وتقليل فقد الطاقة لأقصى درجة،وتقليل الانبعاثات الكربونية وهي أحد الموضوعات الهامة التي تهتم بها شنايدر لتحقيق الاستدامة، وستساهم تلك الحلول الذكية في توفير ما يقرب من 50% من استهلاك الطاقة داخل جميع المنشآت الرياضية.

وأكد سيباستيان رييز، الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إلكتريك مصر وشمال شرق أفريقيا ، أن الاتفاق الموقع مع وزارة الشباب يأتي في إطار توافق الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية فيما يتعلق بمبادئ الاستدامة، مشيرًا إلي أن الحلول الذكية المتعلقة بأنظمة الطاقة الكهربائية التي سيتم تزويد الاندية والاستادات الرياضية ومراكز الشباب سيكون لها دور كبير في تحقيق الاستدامة.