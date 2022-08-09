وزارة الشباب تتحمل انتقالات وتي شيرتات مهرجان العلمين الجديدة.. تعرف على تفاصيل المشاركة

أصدرت وزارة الشباب والرياضة “بيانا هاما” بشأن المهرجان الرياضى في العلمين الجديدة ، معلنة تحمل الوزارة الانتقالات والمشروبات وتي شيرتات لجميع المشاركين بالمهرجان.



وأوضحت وزارة الشباب والرياضة أن ميعاد تجمع الشباب المشاركين فى فعاليات المهرجان الرياضي بالعلمين الجديدة، في تمام الساعة الثالثة فجر يوم الخميس المقبل والتحرك في تمام الساعة الرابعة فجراً.

وقالت إنه فيما يخص المشاركين الذين قاموا بتسجيل بياناتهم علي موقع الوزارة، فقد تم التواصل تليفونيا من قبل مشرفي الوزارة للتأكيد علي عدد المشاركين للحضور سواء أمام الوزارة او أمام اتحاد التراثلون باستاد القاهرة.



وعلى صعيد المنافسة المسجلين فى رياضة التراثلون ضمن فعاليات المهرجان يتم التجمع أمام الاتحاد فى تمام الساعة الثالثة فجراً باستاد القاهرة.والتحرك الرابعه فجرا.



أما بالنسبة للمشاركين من محافظة الإسكندرية قالت الوزارة إنه يتم التجمع من أمام مركز شباب سموحة في تمام الساعة السادسة صباح يوم الخميس ، ومحافظة مطروح من أمام مركز شباب مطروح في تمام السادسة صباحا والعودة للجميع بعد انتهاء الفعاليات مساء يوم الخميس.

وأضافت أن الوزارة تتحمل الانتقالات والمشروبات وتي شيرتات لجميع المشاركين بالمهرجان، وقدمت هاتفين للاستفسار هما ٠١٠١٣٧٧٥٠٥٢/ ٠١٢٢٢٨٧٣٤٧٢ .