وزارة السياحة: 70 فندقا في 5 محافظات حصلت على شهادة السلامة الصحية

أفادت وزارة السياحة والآثار، بأن 70 فندقا حصلت على شهادة السلامة الصحية في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والإسكندرية والسويس والقاهرة، بعد استيفائها كافة ضوابط السلامة الصحية التي أقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، للسماح للفنادق الراغبة في التشغيل باستقبال النزلاء.

وقال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية، إن الفنادق استوفت جميع الاشتراطات والضوابط وحصلت على شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وأضاف أن ذلك جاء خلال أعمال الفحص التي قامت بها لجان التفتيش المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات المعنية، علي الفنادق التي تقدمت بطلبات للتشغيل في هذه المحافظات.

وتابع أن الفنادق التي تم فحصها بهذه المحافظات حتى الآن وثبت عدم استيفائها للاشتراطات ستعمل علي توفيق أوضاعها وإعادة عملية الفحص لها لاحقا، وستستمر لجان الفحص في أعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات إعادة التشغيل.

وتهيب وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.