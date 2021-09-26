وزارة السياحة والآثار تطلق خدمة الرسائل النصية للسائحين

في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على التواصل بشكل مباشر و سريع مع السائحين فور وصولهم إلى مصر، وتوفير سبل الراحة و الأمان لهم، أطلقت الوزارة خدمة إلكترونية جديدة لخدمة السائحين عبر الرسائل النصية على هواتفهم المحمولة.

و أوضح د. خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، أن هذه الخدمة تعمل عن طريق شركات المحمول العاملة في مصر والتي تقوم بإرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول للسائح عند وصوله إلى المطارات المصرية للترحيب به وتعريفه برقم الخط الساخن الخاص بوزارة السياحة و الاثار (١٩٦٥٤) والذي يتعامل بعدة لغات وعلى مدار ١٢ ساعة للرد علي استفساراته او الاستماع لمقترحاته أو شكواه.

وأضاف أن الرسالة يوجد بها أيضا أرقام الطوارئ الخاصة بالشرطة و الإسعاف.

يأتي تفعيل هذه الخدمة في إطار بروتوكول التعاون بين ووزارتي السياحة والآثار و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومشروع التحول الرقمي الذي جاء انطلاقًا من استراتيجية وزارة السياحة والآثار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ وبناء منظومة معلوماتية دقيقة عن الأنماط المتنوعة للسياحة المصرية لبناء اقتصاد متنوع يعتمد بشكل كبير على إتاحة خدمات السياحة والآثار، والارتقاء بأداء العمل بالوزارة وبالخدمات الرقمية المقدمة للسائحين وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الترويج للسياحة والآثار المصرية والتعريف بالمواقع الأثرية والمتاحف وتقديم الخدمات السياحية للزائرين والسائحين.