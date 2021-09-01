استثمار

وزارة السياحة والآثار تطلق حملة دعائية ترويجية لمدة 27 يومًا

في إطار الاحتفال بيوم السياحة العالمي
محمود محسن 9:02 م, الأربعاء, 1 سبتمبر 21 9:02 م, الأربعاء, 1 سبتمبر 21

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أطلقت، منذ قليل، وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حملة دعائية للترويج السياحي للمحافظات المصرية، وذلك في إطار الاحتفال بيوم السياحة العالمي، والذي يتم الاحتفال به يوم 27 سبتمبر من كل عام. وقالت وزارة السياحة والآثار إن الحملة الترويجية ستكون عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بالوزارة وبالهيئة، لافتة إلى أن الحملة ستمتد 27 يومًا.

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وحدّدت منظمة السياحة العالمية شعار «السياحة لتحقيق نمو شامل» ليكون شعار الاحتفال لهذا العام.

وأوضح أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن الحملة تهدف إلى إظهار جمال وعراقة الـ27 محافظة بجمهورية مصر العربية والأنماط والمنتجات السياحية التي تتمتع بها،

وذلك من خلال نشر فيديو قصير بما يعكس ثراء وتميز المنتج السياحي المصري، وذلك على مدار الـ27 يومًا المقبلة؛ بواقع محافظة كل يوم حتى يوم 27 سبتمبر الحالي.

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من جانبها أشارت لمياء كامل، مساعد وزير السياحة والآثار للترويج، إلى أن الحملة تستهدف شريحة كبيرة من المهتمين بالسياحة والسفر في العالم،

حيث سيتم إطلاقها بما يقرب من 14 لغة في الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، مع إثراء المحتوى الرقمي للمقاصد السياحية المصرية لتحظى بأنظار ومتابعات شرائح كبيرة من المتابعين لهذه المنصات وإبراز مكانة مصر المتميزة كأحد المقاصد السياحية العالمية.

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بقلم محمود محسن

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