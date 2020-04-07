وزارة السياحة والآثار تطلق جولة افتراضية لمعبد «بن عزرا» مساء اليوم

تقدم وزارة السياحة والآثار، اليوم في الساعة السابعة مساء، جولة افتراضية لمعبد بن عزرا بمجمع الأديان بمصر القديمة.

يأتي ذلك استمرارًا للمبادرة التي أطلقتها الوزارة لتقديم جولات افتراضية جديدة بالتعاون مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية.

ويقع معبد بن عزرا بشارع مارجرجس بمجمع الأديان بمصر القديمة بالقرب من المتحف القبطي وكنيسة أبي سرجة، وكان في الأصل كنيسة تسمى كنيسة الشماعين.

وباعتها الكنيسة الأرثوذكسية عام 882م للطائفة اليهودية، ويروي أن مكان المعبد صلى فيه نبى الله موسى ليرفع الطاعون الذى أصاب المصريين.

والمعبد مبني على الطراز البازيليكي يتكون من صالة مقسمة إلى ثلاثة أقسام أوسعها وأعلاها القسم الأوسط يعلوه شخشيخة، يوجد الهيكل بالجدار الشرقي الذي يضم دولاب التوراة، وهو من الخشب المطعم بحشوات من الصدف والعاج.

وتقع المنصة في وسط المعبد وهي من الرخام ويصعد إليها بعدة درجات حيث تدار الصلاة.

أما الطابق العلوي فهو مخصص لصلاة السيدات، يطل على الصالة بشرفة في نهايتها من الجهة الشمالية توجد غرفة الجنيزة التي أسهمت في شهرة هذا المعبد؛ وهي حجرة مغلقة من كل جهاتها، عدا أعلاها حيث كانت تخزن بداخلها الكتب والأوراق لمدة طويلة حتى اكتشفت ونقلت محتوياتها سنة 1896إلى جامعة كمبردج.