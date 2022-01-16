استثمار

وزارة السياحة والآثار تطلق برنامج «سفراء التدريب» لنقل الخبرات بين العاملين

للاستفادة من خبراتهم في البرامج التدريبية وفقا لاحتياجات العاملين بالقطاعات المختلفة
دعاء محمود 9:47 م, الأحد, 16 يناير 22 9:47 م, الأحد, 16 يناير 22

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تحت مسمى “سفراء التدريب” أطلقت وزارة السياحة والآثار برنامجا يهدف إلى نقل الخبرات بين العاملين بالوزارة، من خلال الاستعانة ممن هم حاصلين على دورات في TOT “تدريب المدربين” والحاصلين على درجتي الماجستير أو الدكتوراه في التخصصات المختلفة، للاستفادة من خبراتهم في البرامج التدريبية وفقا لاحتياجات العاملين بالقطاعات المختلفة.

يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة للارتقاء بالعنصر البشري من العاملين بالوزارة، والاستفادة من الخبرات والكوادر بها.

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ومن جانبها، أشارت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب  إلى أنه تم البدء في تنفيذ هذا البرنامج من خلال تنظيم دورة تدريبية للعاملين بالعلاقات العامة بالمتاحف الموجودة في نطاق القاهرة الكبرى، وذلك بمتحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل.

ووفقا للبرنامج سيتم  تنظيم  دورات تدريبية أخرى تباعا في تخصصات مختلفة تتفق مع جميع القطاعات بالوزارة وتوسيع قاعدة المتدربين بما يساهم في تنمية مهارات العاملين بالوزارة ولضمان الاستدامة تماشيا مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

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بقلم دعاء محمود

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