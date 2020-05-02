وزارة السياحة والآثار تطلق أول مقطع فيديو عن تاريخ الطبخ في مصر

تطلق وزارة السياحة والآثار، اليوم السبت، أولى المقاطع المصورة (فيديوهات) عن تاريخ الطبخ في مصر وشرح لبعض الوصفات والأكلات بمذاق ونكهات مصرية تعود لآلاف السنين من أماكن وأزمنة مختلفة، مما يعكس مدى تنوع وثراء المطبخ المصري.

وستكون أولى الوصفات اليوم عن وصفة حلوى “حب العزيز Tiger Nuts ” التي تعتبر من أشهر الوصفات أو شائعة في مصر القديمة، وواحدة من أقدم وأول الوصفات في التاريخ المصري.

هذه الوصفة لم تكن مكتوبة بالطريقة التقليدية، إنما كانت مصورة على أحد جدران مقبرة النبيل رخميرع في الأقصر (TT 100) التي يقدر عمرها بحوالي 3500 عاما، والذي كان وزيرًا في عهد الملكين تحتمس الثالث (حوالي 1479-1425 قبل الميلاد) وأمنحتب الثاني (حوالي 1425-1400 قبل الميلاد).

وأوضحت مجموعة النقوش الموجودة على هذه الجدران خطوات مختلفة من إعداد الوصفة حيث تم تصوير الكعك ويتم خبزه باستخدام حب العزيز، لكن هذه المناظر لا تغطي جميع الخطوات.

بغض النظر، فإن هذه المناظر مفصّلة للغاية، فعلى الرغم من عدم كتابة أي وصفة بالمعنى الدقيق للكلمة، إلا أننا قادرون اليوم على خبز هذه الحلوى اللذيذة وتذوقها مرة أخرى.

تجدر الإشارة إلى أنه طوال شهر رمضان الكريم سيتم إطلاق عدد من الفيديوهات المصورة الخاصة بتاريخ الطبخ في مصر يوم السبت من كل أسبوع في تمام الساعة الخامسة مساءً.