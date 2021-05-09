وزارة السياحة والآثار تشارك في معرض ميلانو السياحي الدولي «BIT»

في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الترويج للسياحة المصرية في أهم الأسواق المصدرة للسياحة، تشارك الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في معرض ميلانو السياحي الدولي “BIT” بنسخته الافتراضية 2021 والذي يُقام خلال الفترة من 9 وحتى 14 مايو الجاري.

وأشار المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى حرص الوزارة على المشاركة في هذا المعرض، حيث أنه يعد من أهم المعارض المهنية بالسوق الإيطالي، حيث يهدف إلى مواكبة التغييرات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها سوق صناعة السياحة والسفر حول العالم، كما يعد هذا المعرض فرصة للتواصل مع شركاء المهنة وممثلي قطاع السياحة في السوق الإيطالي لبحث سبل التعاون المشترك ودفع مزيد من الحركة السياحة الوافدة الي مصر.

ومن جهته أوضح ماجد أبو سديرة رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن وزارة السياحة تشارك في معرض BIT من خلال نشر المواد الدعائية من أفلام وصور عن مصر، بالإضافة إلى بث رسائل ومعلومات عن ضوابط السلامة الصحية التي يتم تطبيقها في الفنادق والمنتجعات السياحية والمطاعم والكافيتريات والمتاحف والمواقع الأثرية، كما سيتم خلال المعرض الترويج لما تزخر به مصر من مقومات سياحية وأثرية متنوعة ومختلفة لجذب السائح الإيطالي لزيارة مصر.

وأشار إلى أن السوق الإيطالي يعد واحداً من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، وأن السائح الإيطالي دائما ما يبحث عن الهدوء والترفيه والطقس الدافئ بالإضافة إلى اهتمامه بزيارة المقاصد السياحية الثقافية.

تجدر الإشارة إلى أنه يتم تنظيم معرض BIT في مدينة ميلانو بشمال إيطاليا ويحضره منظمي الرحلات السياحية من جميع أنحاء العالم.