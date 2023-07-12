وزارة السياحة والآثار: الترخيص السياحي لـ 30 منشأة جديدة بعدد من المحافظات

في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تسهيل إجراءات حصول المستثمرين على التراخيص السياحية والفندقية مما يساهم في تشجيع وزيادة الأنشطة السياحية في مصر، وفي ضوء قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 وما يقدمه من حوافز وتسهيلات لتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة حجمه.

قامت الوزارة، خلال الشهرين الماضيين، بالانتهاء من إجراءات الترخيص السياحي لعدد 30 منشأة سياحية جديدة (مطاعم سياحية).

ومن جانبه، أشار محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة إلى أنه تم الموافقة على الترخيص السياحي لهذه المنشآت بعد أن تم معاينتها من قبل لجان الوزارة، وثبت جاهزيتها للتشغيل من الناحية السياحية.

وأضاف أن هذه المنشآت مُوزعة على عدد من المحافظات السياحية وهي 9 مطاعم بمحافظة القاهرة، و11 مطعم في محافظة الجيزة، و8 مطاعم في محافظة البحر الأحمر، ومطعم واحد في محافظة الإسكندرية، ومطعم آخر في محافظة السويس.

وتقوم لجان الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بشكل مستمر بمعاينة العديد من المنشآت التي تقدمت بطلبات للانضمام إلى المنظومة السياحية.