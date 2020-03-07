وزارة السياحة: هرم سقارة سجل أعلى معدلات في زيارة السائحين اليوم (صور)

استقبلت المناطق السياحية والأثرية اليوم السبت، آلاف الزائرين والوفود السياحية حسب المعدلات الطبيعية للموسم السياحي الحالي

قال الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن منطقة أهرامات الجيزة وهرم سقارة، والذي تم افتتاحه أول أمس بعد الانتهاء من مشروع ترميمه، سجلوا أعلى معدلات الزيارة اليوم.

واستقبلت المناطق السياحية والأثرية اليوم السبت، آلاف الزائرين والوفود السياحية حسب المعدلات الطبيعية للموسم السياحي الحالي، وذلك وفقا لبيان صادر عن وزارة السياحة والآثار.

وأضاف وزيري أن المتحف المصري بالتحرير ومنطقة آثار الكرنك ووادي الملوك بمحافظة الأقصر، سجلوا أيضا أعلى معدلات في الزيارة اليوم حيث تعرف الزائرين على الحضارة المصرية العريقة.

ولفت إلى أن معبد دندرة بمحافظة قنا سجل أعلى المعدلات، حيث أقبل الزائرين علي زيارة السراديب وبانوراما (سطح) المعبد، والذي تم افتتاحها الأسبوع الماضي، ولأول مرة، وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميم وتطوير المعبد.

وأوضح وزيري أن السراديب التي تم افتتاحها تضمنت ثلاثة سراديب من 12 سردابا كانوا مغلقين بالمعبد، ما عدا واحد منها فقط موجود خلف قدس الأقداس كان مفتوحا للزيارة.

وتابع أما الـ11 سردابا الباقية فمغلقة، وتم الانتهاء من ترميم 3 منها، وافتتاحها للزيارة ليرتفع عدد السراديب المسموح بزيارتها إلى أربعة فى تلك المرحلة، بالإضافة إلى بانوراما (سطح) المعبد الذى تم الانتهاء من ترميمه وافتتاحه أيضا للزائرين بعد غلقه لسنوات طويلة.