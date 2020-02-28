وزارة السياحة : نتواصل مع السعودية للحفاظ على حقوق المعتمرين والشركات

أكدت وزارة السياحة والآثار، أن هناك تنسيقا مكثفا ومستمرا مع خطوط مصر للطيران والخطوط الجوية السعودية والطيران الخاص ووزارة الحج السعودي والاتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة شركات السياحة، لمراعاة عدم الإضرار بأى مواطن مصري جراء قرار تعليق رحلات العمرة بشكل مؤقت لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف بيان صادر عن وزارة السياحة اليوم، أن هناك حرصا على المعتمرين المصريين وحقوقهم، موضحا أنه تم إنشاء غرفة عمليات تقوم بعقد اجتماعات مستمرة لمتابعة المستجدات فى هذا الشأن للوصول مع السلطات السعودية إلى الحلول والإجراءات التي يجب اتباعها لحماية حقوق المواطنين المصريين وكذلك الشركات السياحية.