وزارة السياحة تنفي وضع قيود على السائحين اللبنانيين

المال – خاص نفت وزارة السياحة ما تردد في بعض الصحف والمواقع الإخبارية عن إصدار قرار بعدم السماح بدخول السائحين اللبنانيين عبر مطاري شرم الشيخ و الغردقة إلا بعد إخطار مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية، والحصول علي موافقة أمنية مسبقة.وقال يحيى راشد وزير السياحة إن هذا الكلام

المال – خاص



نفت وزارة السياحة ما تردد في بعض الصحف والمواقع الإخبارية عن إصدار قرار بعدم السماح بدخول السائحين اللبنانيين عبر مطاري شرم الشيخ و الغردقة إلا بعد إخطار مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية، والحصول علي موافقة أمنية مسبقة.



وقال يحيى راشد وزير السياحة إن هذا الكلام عار تماما عن الصحة، وأن تداول مثل هذه الأخبار المغلوطة من شأنه أن يزعزع ثقة السائح في منظومة السياحة المصرية، و في القرارات التي تتخذها الحكومة للتيسير على الأشقاء العرب لزيارة مصر، كما أنه يقلل من الجهود التي تبذلها الوزارة لاستعادة السياحة لمعدلاتها الطبيعية.



وشدد راشد على ضرورة تحري الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، مناشدا الصحافة و وسائل الإعلام الرجوع الى وزارة السياحة للتأكد من صحة المعلومات المتعلقة بها قبل نشرها.