استثمار

وزارة السياحة تنظم ندوة توعوية لأصحاب البازارات بالأقصر

تهدف لرفع الوعى السياحي وكيفية التعامل مع الزائرين
محمود محسن 6:37 م, الأحد, 12 سبتمبر 21 6:37 م, الأحد, 12 سبتمبر 21

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نظمت وزارة السياحة والآثار ندوة توعوية لأصحاب البازارات والمتعاملين مع السائح بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر، وذلك لرفع الوعى السياحي والأثري لديهم، وتأهيلهم على مفهوم الخدمات السياحية، وكيفية التعامل مع الزائرين.

وأشارت الدكتورة سها بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب إلى أن هذه الندوة تأتي فى إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة العنصر البشرى من المتعاملين مع الزائرين من المصريين والسائحين على مستوى الجمهورية، وذلك تماشياً مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة لوزارة السياحة والآثار للارتقاء بكفاءة العنصر البشري وبمستوى الخدمات السياحية المقدمة للزائرين.

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وأضافت بهجت أنه ستتم خلال الفترة القادمة تنظيم سلسلة من البرامج التدريبية لتدريب العاملين بالمتاحف والمواقع الأثرية ضمن برنامج “سفراء السياحة”.

حضر هذه الندوة عدد كبير من أصحاب البازارات والمتعاملين مع السائح بمدينة إسنا، كما شارك في الحضور أعضاء مجلس النواب عن مدينة إسنا، الذين أشادوا خلال الندوة بالجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار لتطوير المواقع الأثرية بالمدينة، إضافة إلى حرصها واهتمامها بالارتقاء ورفع كفاءة العنصر البشرى من العاملين بهذه المواقع.

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جدير بالذكر أن برنامج “سفراء السياحة” يهدف إلى رفع الوعي السياحي لدى العاملين بالمنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية وتعريفهم بالسلوكيات الصحيحة التي يجب اتباعها مع السائحين والزائرين ليكونوا سفراء للبلاد أثناء التعامل مع الزائرين بالأماكن السياحية والأثرية.

ويتم تنفيذ برنامج “سفراء السياحة” بتمويل من بنك الإسكندرية وتنفيذ مؤسسةRythm التدريبية المعتمدة من Institute of Hospitality في المملكة المتحدة.س

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بقلم محمود محسن

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