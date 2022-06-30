وزارة السياحة تطلق حملة ترويج لمصر خلال الصيف

أطلقت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بدءاً من اليوم الخميس وخلال أشهر الصيف، حملة ترويجية تحت عنوان “اليوم في مصر ما بيخلصش”، وذلك للترويج السياحي لمصر خلال موسم الصيف، وبالأخص في السوق العربية ومنطقة الخليج، إضافة إلى تنشيط السياحة الداخلية في مصر.

ومن جانبه، أوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن الحملة عبارة عن أفلام دعائية يتم من خلالها إلقاء الضوء على المقاصد السياحية المصرية وإبراز ما تتمتع به من مقومات سياحية متنوعة وفريدة، وأنماط ومنتجات سياحية مختلفة ومتعددة، بمشاركة الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، ومجموعة من مشاهير المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن هذه الحملة الترويجية تستهدف مختلف فئات المجتمع المصري والعربي بالدول العربية الشقيقة، مع التركيز على الصورة الذهنية السياحية الجديدة لمصر وإبراز المقصد السياحي المصري بهويته الشابة كمقصد نابض بالحياة يتميز بوجود العديد من الأنشطة التي يمكن للزائر ممارستها والاستمتاع بها بما يثري تجربته خلال الزيارة وكوجهة سياحية جاذبة يرغب الزائر في البقاء بها مدة طويلة مع تكرار الزيارة كل عام، وهو ما يتسق مع الاستراتيجية الإعلامية الجديدة للترويج السياحي لمصر والتي أعدتها الوزارة خلال عام 2021 مع تحالف دولي متخصص.

كما أشار إلى أنه سيتم عرض الأفلام الدعائية للحملة على عدد من القنوات التليفزيونية بالأسواق العربية ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لافتا إلى أن هذه الحملة الترويجية تأتي في إطار إهتمام وزارة السياحة والآثار بالترويج للمقصد السياحي المصري في السوق العربية الذي يعد من الأسواق السياحية المهمة بالنسبة للسياحة المصرية، إضافة إلى تنشيط السياحة الداخلية بمصر.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة كانت قد أطلقت في شهر أبريل الماضي حملة ترويجية تحت عنوان “إجازتك عندنا” على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج السياحي لمصر لموسم صيف 2022 في مصر والأسواق العربية المصدرة للسياحة إلى مصر.