استثمار

وزارة السياحة تشارك في فعاليات مؤتمر ومعرض «TTG ريمني» بإيطاليا

المقصد السياحي المصري في مقدمة المقاصد التي يقبل عليها السائح الإيطالي
محمود محسن 1:35 ص, الجمعة, 15 أكتوبر 21 1:35 ص, الجمعة, 15 أكتوبر 21

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شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في فعاليات مؤتمر ومعرض TTG ريمني السياحي والمُنعقد حالياً في مدينة ريمني الإيطالية والذي بدأت فعالياته الأربعاء وستستمر حتى 15 أكتوبر الجاري.

ويعد هذا المعرض من أهم المعارض السياحية الدولية في السوق السياحي الإيطالي، وتشارك فيه مصر هذا العام بجناح مساحته 96 مترا مربعا.

وسافر ماجد أبو سديرة، رئيس الإدارة المركزية للسياحة الخارجية بالهيئة إلى مدينة ريمينى بإيطاليا علي رأس وفد من الهيئة، وحضر حفل افتتاح المعرض الذي شارك فيه ما يقرب من 60 دولة تمثل أهم الأسواق السياحية العالمية، واستهل لقاءاته المهنية خلال المعرض بالاجتماع مع كبري منظمي الرحلات الإيطاليين لبحث سبل استعادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الإيطالي لمصر.

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وأكد منظمو الرحلات أن هذا التوقيت هو الأنسب للبدء في العمل بشكل مكثف للترويج لمصر في السوق الإيطالي من خلال استخدام الأدوات الترويجية المختلفة، لافتاً إلى أهمية المقصد السياحي المصري بالنسبة للسائحين الإيطاليين، حيث إنه سيكون في مقدمة المقاصد السياحية بالنسبة لهم خلال الفترة المقبلة، وأعرب عن تفاؤله الشديد بالموسم السياحي المقبل.

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وخلال اللقاء، قام ماجد أبو سديره بعرض آخر مستجدات قطاع السياحة المصري، واستعراض الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة السياحة والآثار في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، وتطبقها في المطارات وجميع المزارات السياحية والأثرية وكذلك الفنادق والمنتجعات والمنشآت السياحية.

وأكد أن تلك الإجراءات كان لها بالغ الأثر في الحفاظ على المواطنين والعاملين بالقطاع، وكذلك السائحين وإعطاء الثقة في أمان وسلامة المقصد السياحي المصري، وهو ما يعكسه ثقة السائحين اللذين زاروا مصر من مختلف الدول منذ استئناف حركة السياحية الوافدة لمصر في يوليو 2020 والتي كانت أكبر دليل أن الوضع الصحي في مصر آمن تماماً.

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بقلم محمود محسن

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