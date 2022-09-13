وزارة السياحة تشارك في فعاليات الموتمر الأول لاتحاد منظمي حفلات الزفاف الهندي EMF Global

شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في فعاليات الموتمر الأول لاتحاد منظمي حفلات الزفاف الهندي EMF Global، أحد أهم التحالفات التي تضم المتخصصين في تنظيم حفلات الزفاف المشهورة عالمياً بضخامة تنظيمها وعائدتها الاقتصادية المرتفعة، وذلك بهدف الترويج لسياحة حفلات الزفاف بمصر، يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتنويع الأنماط السياحية المختلفة وجذب مختلف الشرائح من السائحين.

وقد أُقيم المؤتمر بأحد الفنادق بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة أكثر من ١٥٠ من الشركات العاملة في تنظيم حفلات الزفاف والفعاليات والمعارض من دولة الهند.

وخلال المؤتمر ألقى عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي كلمة ترحيب بالحضور، أكد خلالها على عمق الروابط والعلاقات المشتركة بين الحضارتين المصرية والهندية واللتان تعدان من أقدم الحضارات الإنسانية وأكثرها تنوعاً وثراءً، كما تحدث عن التنوع الذي تتميز به المقاصد السياحية المصرية والإمكانيات السياحية والفنية اللازمة لتنظيم جميع أنواع الفعاليات المختلفة.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على حرص الهيئة على المشاركة في فعاليات هذا المؤتمر وذلك في إطار جهود الوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري كوجهة لإقامة حفلات الزفاف حيث تعد سياحة حفلات الزفاف أحد الأنماط السياحية العالمية التي تستقطب السائحين من ذوي الإنفاق المرتفع، ولاسيما أن ذلك يساهم في تنويع الأنماط السياحية وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والأثرية والحضارية لمصر.

وعلى هامش المؤتمر عقد الأستاذ عمرو القاضي عدة اجتماعات ثنائية مع عدد من الشركات لبحث خطة عملها ورؤيتها المستقبلية لتنظيم هذه الفعاليات في مصر.