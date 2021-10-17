وزارة السياحة تشارك في جلسة نقاشية بالجناح المصري بمعرض إكسبو دبي 2020

شاركت وزارة السياحة والآثار عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في الجلسة التي عقدها الجناح المصري بمعرض إكسبو دبي 2020، حول مفهوم السياحة الخضراء والسياحة البيئية.. تحت عنوان “مستقبل السياحة المستدامة في مصر”.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نشوى طلعت مستشار وزير السياحة والآثار للسياحة المستدامة، وهدى الشوادفي مساعد وزيرة البيئة لشئون السياحة البيئية، والمهندس محمد عليوة مدير مشروع دمج صون التنوع البيولوجي في قطاع السياحة، وعلاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، وأماني نخلة مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وشاركت الدكتور نشوي طلعت بكلمة خلال الجلسة، أشارت خلالها إلى جهود وزارة السياحة والآثار في دعم السياحة البيئية المسئولة والمستدامة والتي تهدف إلى الحفاظ على البيئة.

كما أشارت إلى برنامج شهادة النجمة الخضراء، والذي يعد أحد شهادات الاعتمادات البيئية التى صُممت خصيصاً للقطاع الفندقى فى مصر وتشمل على معايير معترف بها دوليا من قبل الجهات المتخصصة فى مجال السياحة المستدامة، لافتة إلي أن هذا البرنامج يهدف إلى تمييز المنشآت الفندقية التي تطبق معايير الاستدامة والتى من شأنها رفع قدرة القطاع السياحى المصري على تلبية الطلب المتزايد على أنشطة السياحة المستدامة مع تعزيز القدرة المحلية على مواجهة تحديات تغير المناخ.

كما تحدثت عن إطلاق علامة “جرين فينز” وإدماجها رسميًا في قطاع الغوص والأنشطة البحرية، لافتة إلى أنه يتم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة البيئة، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية، ومحافظة جنوب سيناء.

وأوضحت أن مصر بدأت تطبيق مبادرة “جرين فينز” للمعايير البيئية لحماية الشعاب المرجانية والحياة البحرية من خلال تطبيق معايير توجيهية وإرشادات صديقة للبيئة لتشجيع استدامة السياحة البحرية وذلك من خلال توفير المعايير البيئية ونظم التقييم المعترف بها دولياً، لافتة إلى أن تطبيق هذه المباردرة يأتي فى إطار السعى لجعل مفهوم السياحة الخضراء أحد أهم أولويات وزراة السياحة والآثار، تماشياً مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مصر تعد الأولى فى المنطقة والحادية عشر على مستوى العالم لتطبيق مبادرة جرين فينز.

وخلال الجلسة أشارت أيضا إلى حاجة القطاع السياحي إلى العديد من هذه المبادرات والتي يجب أن تتضافر لتنفيذها كافة شركاء العمل المعنيين بها حرصا على تحقيق المنفعة المتبادلة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وفيما يتعلق بالخطوات والأنشطة التي اتخذتها وزارة السياحة والآثار للحفاظ على البيئة، أشارت مستشار وزير السياحة والآثار للسياحة المستدامة إلى أن الوزارة وضعت مفهوم السياحة المستدامة والمسئولة كعنصر استراتيجي رئيسي لتطوير قطاع السياحة لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام مع تحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة الوطنية والعالمية.

وأضافت أن الوزارة لديها وحدة للسياحة الخضراء تقوم بالعمل مع شركاء المهنة فى القطاع السياحي وشركاء التنمية الدوليين لوضع مبادرات تهدف إلى خفض البصمة الكربونية لقطاع السياحة، وكذلك بناء القدرات داخل الوزارة لضمان الاستمرارية.

وأشارت إلى قيام الوزارة خلال عام 2020 بوضع أجندة التنمية المستدامة والتي تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية والمواقع التراثية بما يتماشي مع تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وخطة التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.

وتطرقت الدكتورة نشوى طلعت للحديث عن برنامج النجمة الخضراء كبرنامج لبناء القدرات والعلامات البيئية، حيث يوفر لأعضائه تدريباً حول كيفية تطبيق معاييره التي تتمحور بشكل أساسي حول كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والحفاظ على المياه، وإدارة النفايات.

كما أشارت إلى أن الوزارة تعمل على الترويج للعديد من المبادرات والتوجه نحو تقنيات الطاقة المتجددة في قطاع الفنادق من خلال الارتباط بمختلف شركاء التنمية المحليين والدوليين مما أدى إلى زيادة الطلب على هذا النمط، مشيرة إلى أن الوزارة نظمت عدداً من ورش العمل للفنادق في هذا الشأن.

وأكدت على أن الوزارة تهدف إلى دعم انتشار نظم الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء فى الفنادق كبديل لاستخدام الوقود التقليدى وذلك لتقليل إنبعاثات الغازات الدفيئة بالإضافة إلى رفع قدرة القطاع الفندقى لمواكبة الاهتمام العالمى بمفاهيم السياحة المستدامة، لافتة إلى أنه تم حتى الآن الانتهاء من تركيب أنظمة شمسية بعدد من الفنادق بالقاهرة والبحر الأحمر .