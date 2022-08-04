وزارة السياحة تبدأ الإجراءات التحضيرية لبدء موسم العمرة الجديد

تعمل وزارة السياحة والآثار على الإعداد والتحضير لبدء موسم العمرة بما يضمن الحفاظ على حقوق المعتمرين المصريين والشركات السياحية، في ضوء موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم في مقر الحكومة بالعلمين الجديدة، على قيام وزارة السياحة باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لقانون “بوابة المصرية للعمرة” لتسجيل شركات السياحة لبدء الموسم الجديد لعمرة 1444 هـ اعتباراً من أول أكتوبر المقبل.

وكان قد كلف الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، خلال الأيام القليلة الماضية ومنذ إعلان وزارة الحج والعمرة السعودية عن فتح باب العمرة وبدء استقبالها لرحلات العمرة لهذا العام، قيادات الوزارة واللجنة العليا للعمرة والحج، بالبدء في الاستعداد للموسم الجديد وإعداد الضوابط المنظمة لرحلات العمرة، والتي من المقرر أن يتم عرضها على الوزير لاعتمادها، خلال الفترة الوشيكة المقبلة، حتى يتسنى لشركات السياحة بدء الإعلان عن الرحلات وفقاً للقانون رقم 72 لسنة 2021 بشأن البوابة المصرية للعمرة، حيث اختص هذا القانون شركات السياحة المرخصة دون غيرها بتنظيم رحلات وبرامج العمرة وذلك لمجابهة السماسرة والقنوات غير الشرعية وبهدف تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة في مجال السياحة وبما يضمن الحفاظ على المعتمرين المصريين.

كما قامت قيادات الوزارة خلال الفترة القليلة الماضية بعقد العديد من الاجتماعات التنسيقية مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، وقد تقدم السيد الوزير بمذكرة للعرض على مجلس الوزراء للسماح لشركات السياحة المصرية بالبدء في تنفيذ رحلات العمرة من خلال البوابة المصرية للعمرة والالتزام بالضوابط المنظمة للعمرة المصرية، حيث إنه وفقاً للقانون فإن بوابة العمرة المصرية هي الممر الشرعي والقانوني لبرامج رحلات العمرة والضامن لحقوق المعتمرين المصريين والشركات السياحية، في ظل مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة وتطوير قطاع السياحة.

وإذ تهيب الوزارة عموم المواطنين المصريين بعدم حجز أي رحلات عمرة إلا من خلال شركات السياحة المرخصة لضمان حقوق المعتمرين المصريين وعدم تعرضهم لأي محاولات نصب من قبل الكيانات غير الشرعية وبما يضمن تقديم أفضل الخدمات لهم أثناء العمرة.