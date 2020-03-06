وزارة السياحة : السيطرة على حريق محدود بمنطقة باب الوزير

أكدت وزارة السياحة والآثار، أنه تمت السيطرة منذ قليل، على حريق محدود نشب بمجموعة من ورش الأحذية الموجودة بأرض الفحامين بشارع التبانة بمنطقة باب الوزير.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه قد تأثر بالنيران السقف الخشبي الخالي من الزخارف لكتاب يوسف آغا الحبشى الأثري المجاور لهذه الورش.

وتوجه على الفور الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار اإاسلامية والقبطية واليهودية، والمهندس وعد أبو العلا رئيس قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار، على رأس لجنة اثرية هندسية لمعاينة الأثر وحالته الإنشائية اثر نشوب الحريق.

وتبين تأثر سقف السبيل بالنيران ولم يتاثر باقي السبيل، وكذلك لم يتاثر جامع أحمد المهمندار الاثري الملاصق للسبيل.

واتخذ فريق من مفتشي آثار المنطقة ومسئولى أمن الآثار الإجراءات الوقائية ووسائل الحفاظ على الآثار المتواجدة فى محيط المنطقة، لحين استكمال اعمال المعاينة لسرعة درء الخطورة والبدء في اعمال الترميم.