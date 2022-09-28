وزارة السياحة: الانتهاء من أعمال الجولة الرابعة من التفتيش على المنشآت الفندقية بشرم الشيخ

أنهى فريق العمل المشكل من وزارة السياحة والآثار ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة فى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعمال الجولة التفتيشية الرابعة على المنشأت الفندقية بالمدينة لمتابعة أعمال رفع كفاءة سرعات خدمات الإنترنت بها، في إطار الاستعدادات الخاصة لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ ” Cop 27 “بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم.

وأوضح الدكتور خالد شريف، مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، أن فريق العمل قام بمتابعة الموقف التنفيذي لتوصيل البنية الأساسية الخارجية والداخلية، إضافة لموقف تشغيل خدمات الإنترنت بحضور ممثلي شركات تقديم خدمات الإنترنت المرخص لهم، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من كل الأعمال المطلوبة، وبدء تشغيل الخدمات في 47 منشأة فندقية وتم التوجيه لباقي المنشآت الفندقية بإنتهاء المتبقي لديها من أعمال في موعد أقصاه 15 أكتوبر القادم.

وأشار إلى أن أعمال القياس النهائية لسرعات الإنترنت في جميع المنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ ستبدأ من يوم 15 أكتوبر وتستمر لمدة 5 أيام.

وعقب انتهاء أعمال التفتيش تم عقد ورشة عمل موسعة بمشاركة ممثلي أكثر من 50 منشأة فندقية من المنشآت الفندقية المعنية، تم خلالها استعراض التفاصيل المتعلقة برفع كفاءة خدمات الإنترنت في كافة المنشآت الفندقية، تنفيذا للقرار الوزاري الذي وضع مواصفات تقديمها من سرعات وشبكات داخلية.

وقد شارك في أعمال ورشة العمل الأستاذ محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والانشطة السياحية والذي أكد على التزام جميع المنشآت الفندقية بالإنتهاء من رفع كفاءة سرعات الإنترنت بها في التوقيتات المحددة، لافتا إلى أنه يتابع بشكل مباشر ومستمر مع الشركات المالكة وشركات الإدارة للتأكد من التزام الجميع بالتنفيذ وحل أية مشاكل قد تطرأ.

الجدير بالذكر أن أعمال رفع كفاءة سرعات الإنترنت في المنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ تمثل جزء من المرحلة الأولى من رفع كفاءة سرعات الانترنت في المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية والتي تشمل أيضا فنادق القاهرة الكبرى، بينما تضم المراحل التالية المنشآت الفندقية فئات الأربع والخمس نجوم في محافظات البحر الأحمر، والأقصر، وأسوان، باقي المنشآت الفندقية بمحافظة جنوب سيناء، كما ستضم المرحلة الثالثة المنشآت الفندقية بمحافظات الإسكندرية ومطروح، وشمال سيناء، ومدن القناة، وباقي محافظات الجمهورية.