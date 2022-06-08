وزارة الزراعة: نصدر 350 منتجًا لخارج مصر.. والقيادة السياسية تقدم دعمًا غير مسبوق للقطاع

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القيادة السياسية قدمت دعمًا غير مسبوق لقطاع الزراعة، وقطاع الزراعة أصبح من القطاعات الهامة بعد جائحة كورونا وهو قطاع تشابكى.

وأضاف فى المؤتمر الصحفى الذي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء، أن قطاع الزراعة مساهم بـ 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو فى بؤرة اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث إن التوجه نحو تطوير قطاع الزراعة كانت له من الأهمية القصوى لتعزيز الأمن الغذائي الذي أصبح جزءا من الأمن القومي للدول.

وأضاف أن الزراعة مرتبطة بقطاع عريض من الفلاحين والمزارعين والتنمية بهذا القطاع مهمة جدًا، مشيرا إلى أن 15% من الناتج المحلي من قطاع الزراعة و25% من العمالة في مصر، ونصدر أكثر من 350 منتجًا لخارج مصر.

وأوضح أن القيادة السياسية تبنت العديد من المشروعات التي كان لها دور كبير في زيادة الرقعة الزراعية والتوسع الأفقي، مثل توشكى والدلتا الجديدة والريف المصري وغيرها لتعويض ما تم تآكله من الأراضي القديمة.