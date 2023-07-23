وزارة الزراعة: مصر ثامن أكبر منتج للمانجو في العالم وزيارة الإقبال لتراجع الأسعار

كشف تقرير صادر عن وزارة الزراعة أن مصر تتربع علي عرش ثامن أكبر منتج للمانجو في العالم كما تزدهر زراعة المانجو في منطقة قناة السويس وشمال الدلتا وأسوان، كما توسعت فكرة إقامة مهرجانات للمانجو في عدد من المحافظات حيث تم لأول مرة إقامة مهرجان في السويس وتنتظر الأسواق إقامة مهرجان الإسماعيلية قريبا .



وأضاف التقرير أن ثمار المانجو في مصر تحظى بمذاق مميز يجعلها ضمن لائحة أهم المنتجات الزراعية من حيث التصدير.



وأبرز الدول المستوردة للمانجو المصري دول الخليج العربي وروسيا والمملكة المتحدة بكمية وصلت إلى 75 ألف طن خلال العام الحالي .

وشهدت محافظة السويس انطلاق مهرجان المانجو بتخفيضات تصل إلى ما بين 40 و50% في الأسواق في الفترة الحالية، وافتتح مهرجان المانجو الأول بالسويس بمنطقة الباركنيج بكورنيش السويس الجديد، الخميس الماضي تحت رعاية اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس.

كما شهد المهرجان إقبالا كبيرا من قبل المواطنين والذين أشادوا بالأسعار وجودة المانجو، وقام المنظمون بزيادة عدد البائعين بسبب كثرة الإقبال من قبل الأهالي.

يذكر أن عددا من المسئولين عن الفاعليات أكدوا أن المهرجان يستمر لمدة 60 يوما لافتا إلى أن كل الثمار “أورجانيك” لم تتعرض لأي مواد كيماوية، وجرى جمعها عن طريق السقط بعد نضجها على الشجر، وأن القائمين على المهرجان يهدفون للترويج السياحي والزراعي للمحافظة باعتبار السويس مدينة لها امتداد زراعي، لافتا إلى أن المهرجان سيشهد عددا من الفاعليات الثقافية والرياضية والفنية على مدار الشهرين المقام فيهم المهرجان من أجل المساهمة في ترويج السياحة.

وتمتلك منطقة قناة السويس أفضلية في زراعة المانجو وتصديرها مثل العويس والصديقة و كيت ونعومي وكنت ومبروكة وغيرها ويتم تصدير كميات كبيرة منها للاسواق العربية .

وطبقا لتقرير صادر عن الحجر الزراعي فأن المانجو تعد من أبرز الحاصلات الزراعية التي تشهد إقبالا داخليا وخارجيا وبالتالي توافر فرص زيادة وتيرة التصدير خلال الفترة المقبلة .

كشف تقرير تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بالوزارة، عن ارتفاع إجمالي الصادرات الزراعية إلى 4 ملايين و701 ألف و225 طنًا من أول يناير من هذا العام حتى الشهر الجاري، مقابل 4 ملايين و133 ألف طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة تقترب من 600 ألف طن.

وقال التقرير أن صادرات الموالح جاءت في المرتبة الأولى بنحو مليون و896 ألفا و225 طنا، بينما جاءت صادرات البطاطس في المرتبة الثانية بقيمة 882 ألفا و712 طنا، فيما جاءت صادرات البصل الطازج في المرتبة الثانية بنحو 333 ألفا و701 طن.