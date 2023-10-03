وزارة الزراعة: جار استصلاح 3 ملايين فدان ضمن التوسع الأفقي

كشف تقرير صادر عن وزارة الزراعة حصلت “المال” على نسخة منه أن وزارة الزراعة خصصت 2 مليون متر لمشروعات مبادرة “حياه كريمة” سواءا مدارس وصرف صحي ومستشفيات وشبكات غاز وطرق وأيضا مشروعات زراعية بيطرية ومراكز تجميع الألبان ومراكز خدمات حكومية متكاملة.

وأوضح التقرير أن هناك 3 ملايين فدان جار استصلاحها ستدخل طور الإنتاج والخدمة خلال فترة تتراوح بين عام ونصف إلى عامين من إجمالي 4 ملايين فدان ضمن مشروعات التوسع الأفقي في عدة مناطق .

ولفت التقرير إلى أن هذة التوسعات الجديدة تتضمن 2.2 مليون فدان في الدلتا الجديدة وأكثر من مليون فدان في توشكي ونصف مليون فدان في سيناء و650 ألف فدان في الظهير الصحراوي ومناطق أبوسمبل وأسوان ووادي النقرة.

وأفاد التقرير أن هذه المشروعات تؤول ملكيتها وإدارتها للدولة ممثلة في أجهزتها السيادية بخلاف مشروع الـ 1.5 مليون فدان المملوك للقطاع الخاص .

وأكد التقرير أن مشروع توشكي يتضمن زراعة القمح والذرة والتمور وغيرها من المحاصيل الزراعية والتصديرية وأن هذه المساحات الإنتاجية الجديدة ستنتج بعد الانتهاء منها 80 مليون طن سلع زرعية مختلفة من خضر وفواكه وحبوب وغيرها .