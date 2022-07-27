وزارة الزراعة توقف تسجيل مخاليط المبيدات دون اعتمادها من وكالة البيئة الأمريكية

أوقفت وزارة الزراعة ممثلة في لجنة مبيدات الآفات برئاسة الدكتور محمد صالح قبول تسجيل مخاليط المبيدات الحشرية الجديدة قبل أن يكون مسجلا في وكالة حماية البيئة الأمريكية EPA وبالنسبة لمخاليط الحشائش والمبيدات الفطرية يجب أن تكون مسجلة في أحد روافد المرجعيات العالمية.. وتعد المخاليط نمطا من مكافحة مرضين مختلفين أو مرض واحد فضلا عن محفزات للنمو وهي بديلا لخلط مبيدين في الحقل مباشرة من خلال المزارع بنفسه لضمان فاعليتها من جانب والحفاظ على سلامة المزارع وتتكون من عنصرين كيماويين .

وأكدت مصادر في وزارة الزراعة أن لجنة المبيدات استثنت المبيدات التي تم تسجيلها قبل صدور القرار والسماح باستيراد هذه المخاليط حتي 30 يونيو 2023 مع استمرار تداولها في الأسواق حتي نهاية العام المقبل 2023 .

وأضافت المصادر أن اللجنة طلبت من الشركات التي تمتلك مخاليط مسجلة لديها بموافاتها بالمرجعيات العالمية التي تستد إليها طبقا للاشتراطات المذكورة سابقا لتوفيق أوضاعها .

وأوضحت المصادر أن هذه القواعد الجديدة جاءت لضمان سلامة المنتجات الزراعية مثل الخضروات والفاكهة والحبوب المتداولة في الأسواق للاستهلاك الآدمي .

قال الدكتور شكر عبد السلام، مدير المعمل المركزي للمبيدات في تصريحات سابقة لـ”المال “إنه بناء على توجيهات القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحفاظ على صحة المصريين وضرورة حصولهم على غذاء آمن، ونظرًا لتأكيد وزير الزراعة السيد القصير، وتوجيهات الأستاذ الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وذلك في أكثر من ندوة، ضرورة أن تكون المنتجات الزراعية خالية من متبقيات المبيدات والملوثات الأخرى، وتحقيقًا لسياسة الدولة بأن تسعى مؤسسات الدولة إلى دفع عجلة الإنتاج بما يحقق النهوض بالاقتصاد القومي والإنتاج الزراعي.

في سياق متصل قال الدكتور فرج ملهط، المدير الفني للمركز الوطني لرصد متبقيات المبيدات، التابع للمعمل المركزي للمبيدات، إن المعمل يسعى بكل جهد لتحقيق الكفاءة في تنفيذ برامج رصد متبقيات المبيدات والملوثات الأخرى السموم الفطرية والمعادن الثقيلة، حيث يوجد برامج رصد موجهة إلى منتجات الخضر والفاكهة، وبرامج رصد موجهة إلى محاصيل الحبوب، وبرامج أخرى أيضًا،

وتم تزويد المركز بأحدث الأجهزة في مجال التحاليل وهي أجهزة الكروماتوجرافي وأجهزة هضم العينات وأن المعمل معتمد في تحليل متبقيات المبيدات في الأغذية الأكثر من 450 مركبا بمستوى فائق الدقة وتحليل السموم الفطرية وتحليل العناصر والمعادن الثقيلة.