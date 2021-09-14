وزارة الزراعة توضح سلامة اللحوم البرازيلية وخلوها من مرض جنون البقر

أوضحت وزارة الزراعة، ممثلة في هيئة الخدمات البيطرية، ما أسفرت عنه نتائج ظهور مرض جنون البقر في البرازيل، مؤكدة أنه بعد نقل عينات من عدة مزارع برازيلية بإشراف منظمة صحة الحيوان بباريس، لتحليلها في كندا ثبت خلوها من مرض جنون البقر النمطي أو مرض “تيبكال” وهو مُعدٍ، وإنما ما ظهر هو نوع “واكتيبكال”؛ وهو غير نمطي الذي ينتقل بين القطعان فقط.

وأكد الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس هيئة الخدمات البيطرية، في تصريحات، لـ”المال”، أن منظمة صحة الحيوان أعلنت نتائج العينات، أمس الثلاثاء، حيث أظهرت الفحوصات أن البرازيل لم يثبت فيها سوى 4 بؤر خلال 15 عامًا، وهي من النوع غير النمطي.

وفيما يتعلق بمعايير الاستيراد من البرازيل أكد محمود أن مصر لا تستورد لحومًا بها عظام أو مخ، كما أن مصر تستورد مواشي بعمر 18 شهرًا بحيث يستبعد إصابتها بالمرض الذي يهاجم الأعمار فوق 4 سنوات، مع العلم بأن الماشية المصابة في البرازيل يزيد عمرها عند 11 عامًا.

وأضاف أن الماشية المستوردة تخضع للفحص في المنشأ، كما أنها تقبع في الحجر البيطري لمدة 45 يومًا، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة، ممثلة في هيئة الخدمات البيطرية، تتعامل مع شركات لا تقدم أعلافًا بها منتجات حيوانية في المنشأ.

وأشار رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لـ”المال”، إلى أن مصر لم تصلها أي من شحنات اللحوم البرازيلية منذ أكثر من 4 سنوات، ولا توجد أي شحنات في الطريق إلى مصر، أو متعاقد عليها من قِبل مستوردي اللحوم، وذلك بعد أنباء عن ظهور وباء جنون البقر.

كانت البرازيل قد أوقفت صادراتها من لحوم الأبقار إلى دولة الصين بعدما تم اكتشاف حالتيْ إصابة بمرض التهاب الدماغ الإسفنجي البقري المعروف بجنون البقر، وأخطرت البرازيل منظمة الصحة العالمية بالحالتين، وتعد البرازيل أكبر دول العالم تصديرًا للحوم الحية والمجمدة.

وكان محمود قد قال، في تصريحات سابقة، لـ”المال”، إنه تم إرسال إخطار رسمي إلى البرازيل لاستيضاح ما تناولته التقارير الإعلامية العالمية عن ظهور مرض جنون البقر فيها، خاصة أن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لم تنشر أية تقارير عبر موقعها الرسمي أو اتخذت أية إجراءات بذلك، موضحًا أن الهدف من ذلك هو معرفة الملابسات عن أسباب ظهور المرض واتخاذ الإجراءات والحيطة.

وأكدت الهيئة، علي لسان رئيسها مؤخرًا، أن مرض جنون الأبقار لم يظهر في مصر مطلقًا ولم يتم رصده في أية شحنة قادمة في اللحوم الحية أو المجمدة من دولة البرازيل،

منوهًا بأن اللحوم المستوردة تخضع لاشتراطات بيطرية صارمة جدًّا واللجان البيطرية تقوم بدورها بالإشراف على عمليات استيراد اللحوم والحيوانات الحية من قبل تصديرها إلى مصر،

كما أنه يتم تلقّي طلبات الشركات المستوردة، والتيسير عليها، وتشديد إجراءات الحجر البيطري وتفعيل دوره.

وتابع أن مرض جنون البقر؛ والمعروف بالتليف الدماغي، ينقسم إلى نوعين؛ الأول منه وهو “تيبكال” وهو المرض الذي يمكن أن ينتقل إلى الإنسان، والثاني “واكتيبكال”، وهو غير مُعدٍ.

وأوضح رئيس الهيئة، في تصريحاته، أن أسباب إحجام المصريين عن استيراد اللحوم من البرازيل يعود إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير في الفترة الأخيرة؛ بعدما اتجهت دولة الصين لتلبية احتياجاتها من اللحوم من البرازيل بعدما قضت على الخنازير على أرضها؛ وهو ما تسبَّب في فجوة كبيرة بإنتاج اللحوم الصينية تم تعويضها من البرازيل.

وتستورد مصر اللحوم من العديد من أكثر من منشأ، من بينها الهند والسودان وإثيوبيا وأوروجوي والأرجنتين وإسبانيا والبرتغال ورومانيا وأستراليا ونيوزيلندا وبارغواي.